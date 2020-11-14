Ульяновская область получила 1,9 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

УЛЬЯНОВСК, 14 ноября. /ТАСС/. Объем средств из федерального бюджета, направленных на борьбу с коронавирусом в Ульяновской область, превысил 1,9 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Виктор Мишарин.

"На сегодняшний день на профилактику и борьбу с коронавирусной инфекцией из федерального бюджета поступил 1 млрд 909 млн 33,5 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Министр пояснил, что 1 млрд 115 млн 694,3 тыс. рублей направили на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам, а также компенсаций за неиспользованные отпуска. Еще 16 млн 79 тыс. рублей - на приобретение аппаратов ИВЛ. "На переоснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медорганизаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией выделено 492 млн рублей", - уточнил Мишарин.

По его словам, 15 млн 715 тыс. рублей направлено на оснащение лабораторий медицинских организаций. Еще 46 млн 281,3 тыс. рублей - на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области выявлено 23 779 случаев коронавируса. Выздоровели 19 150 человек, умерли 286 пациентов с подтвержденной инфекцией.