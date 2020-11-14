{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Татарстане кафе и ресторанам разрешили работать до полуночи

Ранее заведения должны были закрываться с 23:00 до 6:00

КАЗАНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Татарстана разрешили заведениям общепита работать до полуночи, сообщила в субботу журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Ранее, с 31 октября, были ограничения: общепит должен был закрываться с 23:00 до 6:00.

"Сегодня утром на традиционном субботнем совещании президент республики озвучил решение, принятое в отношении заведений общепита. Ресторанам разрешат работать до 0:00. Президентом было дано поручение ответственным органам проанализировать вопрос продления времени работы заведений питания и дать свои предложения", - говорится в сообщении.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстане выявлено 9 111 случаев заражения, 8 028 пациентов выздоровели, 119 умерли.

Теги
РоссияТатарстанПандемия COVID-19
Умер Армен Джигарханян
Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Джигарханяна
Министр культуры отметила, что актера выделяли универсальность и трудолюбие
Читать полностью