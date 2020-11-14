В Татарстане кафе и ресторанам разрешили работать до полуночи

Ранее, с 31 октября, были ограничения: общепит должен был закрываться с 23:00 до 6:00.

"Сегодня утром на традиционном субботнем совещании президент республики озвучил решение, принятое в отношении заведений общепита. Ресторанам разрешат работать до 0:00. Президентом было дано поручение ответственным органам проанализировать вопрос продления времени работы заведений питания и дать свои предложения", - говорится в сообщении.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстане выявлено 9 111 случаев заражения, 8 028 пациентов выздоровели, 119 умерли.