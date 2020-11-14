Памятную табличку могут установить актеру Армену Джигарханяну в Москве

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Памятную табличку в Москве могут установить актеру Армену Джигарханяну, умершему в субботу в возрасте 85 лет. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Я уже знаю об этой горькой новости. Мы будем знать и помнить его как великого актера. Он сыграл огромное количество ролей. С моей точки зрения, он сыграть любую роль. Светлая память ему, и, конечно, память о нем будет увековечена мемориальной табличкой, если к нам обратятся с таким предложением в Московскую городскую думу", - сказал Герасимов.

Он добавил, что любые предложения от творческого коллектива и родственников об увековечивании памяти будут обязательно рассмотрены.

"Я был его партнером по театру Маяковского. Мы дружили и у нас была целая компания, в которую входил Армен Джигарханян, Анатолий Ромашин. Они взяли надо мной шефство, когда я только пришел в театр. И мы с тех пор были очень близки друг другу", - сказал Герасимов.