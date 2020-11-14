Главу Пятигорска, который заразился коронавирусом, госпитализировали

"Из-за течения болезни Ворошилова госпитализировали в одну из пятигорский больниц", - сказал источник.

ПЯТИГОРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Глава Пятигорска (Ставропольский край) Дмитрий Ворошилов, который заразился коронавирусом, госпитализирован, сообщил ТАСС в субботу источник в администрации курорта.

В четверг, 12 ноября, глава Пятигорска написал на своей странице в Instagram, что лечится дома, находится на самоизоляции с семьей.

С начала пандемии на Ставрополье зарегистрировано 24 164 случая заражения коронавирусом, выздоровели 19 952 человека. В больницах региона умерли 478 пациентов с коронавирусом. В крае продолжает действовать обязательный масочный режим и режим соблюдения социальной дистанции, обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.