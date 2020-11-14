В России выявили 22 702 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 22 702, до 1 903 253, сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Это новый максимум с начала пандемии. Предыдущий - 21 983 случая за один день - был зарегистрирован в пятницу, 13 ноября.

За сутки в Москве выявили 6 427 заразившихся (28,3% всех случаев в России), в Санкт-Петербурге - 1 852 (почти 8,2%), в Подмосковье - 786 (3,5%), в Нижегородской области - 441 (1,9%), в Карелии - 386 (1,7%), в Архангельской области - 345 (1,5%). Таким образом, на эти регионы пришлась почти половина всех инфицированных, выявленных в стране.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 444 890, следует из данных штаба. Почти 30% из них приходятся на Москву.

Число выздоровевших россиян за сутки возросло на 18 626, до 1 425 529. В стране четвертый день подряд выписывают более 18 тыс. пациентов. Максимум, зафиксированный в четверг, 12 ноября, составил 18 811 вылечившихся за сутки. Доля уже выздоровевших россиян, по данным штаба, увеличилась до 74,9%. В частности, за день были выписаны 4 423 человека в Москве, 943 - в Петербурге, 705 - в Ставропольском крае, 514 - в Подмосковье, 441 - в Забайкалье, 418 - в Нижегородской области.

Число летальных исходов за сутки возросло на 391 против 411 днем ранее. Всего из-за новой инфекции в стране умерли 32 834 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%, следует из данных штаба. В частности, за сутки зарегистрировали 69 смертей в Москве, 64 - в Санкт-Петербурге, 18 - в Ростовской области, 16 - в Иркутской, 14 - в Московской, 13 - в Красноярском крае, 11 - в Нижегородской области.

О ситуации в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 6 427, до 503 943. Днем ранее в Москве выявили 5 974 заболевших.

Число уже выздоровевших в столице возросло на 4 423, до 363 347 (72,1% всех заразившихся). Это максимальный прирост с начала июня.

Штаб зарегистрировал в городе 69 смертей за сутки, в общей сложности в столице из-за новой инфекции умерли 7 712 пациентов. Летальность заболевания опустилась до 1,53% - минимума с начала лета. Однако следует иметь в виду, что данные штаба не являются полными и не учитывают уточненную статистику по смертности за предыдущие месяцы.

Число активных случаев в Москве достигло 132 884, следует из информации штаба.