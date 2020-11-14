Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,03

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 1,03. В Москве показатель также немного вырос и составил 0,94, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В двух из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент держится ниже 1 - помимо Москвы, это Ростовская область (0,99).

В Воронежской области и Ханты-Мансийском автономном округе показатель остался на уровне 1,01, в Красноярском крае он снизился до этого значения. В Нижегородской области коэффициент равен 1,02, в Иркутской - 1,03, в Свердловской - 1,08.

Выше всего коэффициент в Подмосковье и Санкт-Петербурге, где число выявляемых случаев заражения продолжает быстро расти. В Московской области он достиг 1,14 - максимума с 11 октября, а в Петербурге, напротив, немного снизился - с 1,26 до 1,25.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.