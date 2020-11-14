Службы о погибших в Карабахе солдатах пройдут в армянских храмах России 22 ноября

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Поминальная служба по погибшим во время боевых действий в Нагорном Карабахе солдатам пройдет 22 ноября в храмах Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ), расположенных в России. Об этом сообщили ТАСС в субботу в епархиальной пресс-службе.

"Да, будут [поминальные службы в честь погибших солдат в российских храмах]", - сказали в пресс-службе.

По информации епархиального сайта, в России насчитывается 36 храмов ААЦ. В Москве расположены кафедральный собор Преображения Господня, церкви Сурб Арутюн и Сурб Хач, а также часовня Георгия Победоносца. Несколько храмов епархии находится также в Казахстане, Молдавии, Латвии, Литве, Эстонии, Узбекистане и в самой Армении.

13 ноября, согласно информации на сайте епархии, католикос всех армян Гарегин II и президент Армении Армен Саркисян призвали объявить 22 ноября днем памяти солдат, погибших в войне в Нагорном Карабахе, провести поминальную церемонию и во всех армянских церквях мира.