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Боец Яндиев отказался от дачи показаний в полиции после драки с Харитоновым в "Лужниках"

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, Сергей Харитонов пострадал в результате того, что пытался разнять бойцов Адама Яндиева и Руслана Абдо, между которыми возник конфликт

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Боец Адам Яндиев отказался в полиции от дачи показаний после драки с Сергеем Харитоновым в "Лужниках", ему выдали обязательство о явке в полицию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Боец Адам Яндиев, доставленный в полицию после драки в "Лужниках", где пострадал боец Сергей Харитонов, отказался от дачи показаний. В настоящее время ему выдано обязательство о явке в полицию", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Сергей Харитонов пострадал в результате того, что пытался разнять бойцов Адама Яндиева и Руслана Абдо, между которыми возник конфликт. Абдо после осмотра медиков отказался от госпитализации.

В пятницу стало известно, что 40-летний Сергей Харитонов был избит в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У спортсмена диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа. Боец был госпитализирован, в субботу он будет прооперирован. По факту драки Харитонов написал объяснение и заявление в полицию.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве после драки в "Лужниках" в полицию был доставлен один участник конфликта.

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