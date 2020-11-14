В Москве за сутки госпитализировали 1 480 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Столичные врачи за сутки госпитализировали 1 480 пациентов с коронавирусом, сообщили журналистам в оперативном штабе в Москве в субботу.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 6 427 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 480 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 385 человек", - говорится в сообщении.

По данным штаба, 15,2% среди заболевших - дети, 42,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,7% - от 46 до 65 лет, еще 10% - от 66 до 79 лет.

"Также 3,5% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.