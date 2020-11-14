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Умер Армен Джигарханян
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Прощание с Джигарханяном планируется на 17 ноября

Прощание должно пройти в Московском драматическом театре

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном, который умер в субботу в возрасте 85 лет, планируется провести в Московском драматическом театре, которым он руководил, 17 ноября. Об этом сообщил ТАСС заведующий труппой театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко.

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"Пока планируется провести прощание и похороны 17 ноября. Еще конкретного решения не принято", - сказал собеседник агентства. Прощание должно пройти в Московском драматическом театре, которым руководил Джигарханян.

Народный артист СССР, актер театра и кино, режиссер, театральный педагог Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Фильмография Джигарханяна насчитывает более 200 картин. Среди них "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Ширли-мырли", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" и многие другие.

На его счету множество ролей и в театре. 12 марта 1996 года на основе курса актерского факультета ВГИКа, где Армен Борисович преподавал, был создан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна. Среди наград артиста - ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, орден Почета Армении.

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РоссияДжигарханян, Армен БорисовичУмер Армен Джигарханян
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