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Умер Армен Джигарханян

Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Джигарханяна

Министр культуры отметила, что актера выделяли универсальность и трудолюбие

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Армен Джигарханян подарил зрителям немало гениальных ролей в театре и кино, его выделяли универсальность и трудолюбие, а появление артиста на сцене или экране вызывало неподдельную радость, считает министр культуры РФ Ольга Любимова.

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Народный артист СССР Армен Джигарханян умер в субботу в возрасте 85 лет.

"Более 60 лет назад Армен Борисович впервые вышел на сцену, и с тех пор его жизнь была неразрывно связана с театром и кино. За долгие годы своей профессиональной карьеры он подарил зрителю немало гениальных ролей и образы замечательных героев, которые невозможно забыть. Армена Джигарханяна выделяли универсальность и трудолюбие: с успехом ему давались как драматические, так и комедийные роли. Его по праву можно считать одним из самых снимаемых отечественных артистов", - отметила Любимова, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы Минкультуры РФ.

Министр отметила, что Джигарханян умел создавать вокруг себя неповторимую творческую атмосферу, за что его любили и ценили коллеги и ученики, с которыми он щедро делился опытом и знаниями. "Его появление на экране и сцене всегда вызывало восторг и неподдельную радость. Ироничный, отзывчивый, добрый, и вместе с тем сильный как личность, настоящий профессионал - таким запомнят его окружающие. Хочу выразить слова соболезнования родным, друзьям и коллегам Армена Борисовича. Светлая память", - заключила Любимова.

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