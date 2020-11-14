В Рязани отметили годовщину создания училища ВДВ

ТАСС, 14 ноября. Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище им. генерала армии В. Ф. Маргелова (РВВДКУ) в субботу отмечает 102-ю годовщину со дня образования. Учебное заведение имеет самую современную материальную базу, необходимую для подготовки офицерских кадров, сообщил на открытии празднования командующий ВДВ Андрей Сердюков.

"Сегодня училище - главная кузница высокопрофессиональных офицерских кадров для ВДВ, подразделений специального назначения, обладающее мощным научно-педагогическим потенциалом и, самое главное, - современной учебно-материальной базой, позволяющей осваивать необходимую профессию. Уровень знаний, практический опыт и навыки, которыми овладевают курсанты училища - будущие офицеры, подтверждают на деле войска. Вы всегда там, где требуется высокий профессионализм, верность военной присяге и готовность к защите своей Родины в любых, порой экстремальных условиях", - сказал Сердюков.

Училище ведет подготовку курсантов по программам высшего, среднего, дополнительного профессионального образования. На специальном факультете обучают военнослужащих из более чем 25 стран, в их числе есть курсанты из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и дальнего зарубежья.

На праздновании 102-й годовщины со дня образования училища семерых военнослужащих наградили государственными, ведомственными наградами и наручными часами от командующего ВДВ, ряд курсантов и преподавателей получили грамоты, благодарности и ценные подарки от властей региона. "Правительство Рязанской области и я как губернатор и в дальнейшем будем оказывать вузу максимальную поддержку. Для нас очень важно, чтобы легендарное Рязанское десантное училище развивалось и процветало. Рязань - столица ВДВ, и этим все сказано", - отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов

РВВДКУ ведет историю с 1918 года, когда в Рязани были образованы одни из первых в истории курсов подготовки командиров Красной Армии. За годы своего существования училище выпустило более 50 тысяч командиров, из них впоследствии 53 стали Героями Советского Союза и 82 - Героями Российской Федерации.

В этом году из училища выпустились 460 лейтенантов, лейтенантские погоны были вручены 58 офицерам иностранных государств ближнего и дальнего зарубежья, закончивших специальный факультет. На данный момент по программе высшего образования обучается более 400 курсантов и почти 200 человек - по программе среднего профессионального образования.