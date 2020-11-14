В Нигерии зафиксировали вспышку желтой лихорадки

ПРЕТОРИЯ, 14 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 76 человек умерли за последние 11 дней от желтой лихорадки в трех штатах на юге и востоке Нигерии. Об этом сообщила в субботу нигерийская газета Vanguard со ссылкой на данные Нигерийского центра по контролю за заболеваниями (NCDC).

"В период с 1 по 11 ноября в штатах Баучи, Энугу и Дельта было выявлено 222 случая заболевания соотносимого с желтой лихорадкой, умерли 76 человек", - подчеркнули специалисты центра. Они отметили, что в большинстве случаев болезнь при ее нынешней вспышке поражает мужчин в возрасте до 55 лет.

Власти страны сейчас предпринимают усилия с тем, чтобы не допустить распространения инфекции на другие регионы. Предыдущая вспышка желтой лихорадки произошла в Нигерии почти год назад в северных районах страны.

Возбудителем желтой лихорадки является вирус, который переносят комары. Лекарств для ее лечения не существует, однако в 1937 году была разработана вакцина. В наши дни желтая лихорадка поражает в год до 200 тыс. человек в тропических регионах планеты. Из них умирают около 30 тыс. До 90% всех случаев желтой лихорадки приходятся на Африку.