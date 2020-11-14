Премьер Армении выразил соболезнования в связи со смертью Джигарханяна

ЕРЕВАН, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу направил письмо с соболезнованиями в связи со смертью народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

"На жизнь смотрел как на театр". Коллеги и общественные деятели об Армене Джигарханяне

"Больше нет с нами великого армянина, интеллигента и всеми любимого Армена Джигарханяна. С любовью вспоминаю прошлогоднюю встречу со знаменитым актером в его квартире в Москве, во время которой он с большим желанием говорил о своем стремлении побывать на родине. К сожалению, здоровье не позволило", - написал Пашинян.

Он отметил, что "Армен Джигарханян пользуется большой популярностью не только среди армян, но и других народов, и мы гордимся тем, что у нас есть такой соотечественник". "Я разделяю скорбь семьи мастера, коллег, поклонников в связи с этой большой утратой", - говорится в послании премьера.

Народный артист СССР, актер театра и кино, режиссер, театральный педагог Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Фильмография Джигарханяна насчитывает более 200 картин. Среди них "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Ширли-мырли", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" и многие другие.

На его счету множество ролей и в театре. 12 марта 1996 года на основе курса актерского факультета ВГИКа, где Армен Борисович преподавал, был создан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна. Среди наград артиста - ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, орден Почета Армении.