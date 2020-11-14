{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умер Армен Джигарханян
Обновлено 

Путин выразил соболезнования родным Армена Джигарханяна

Президент назвал смерть народного артиста СССР огромной утратой для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах
Описание
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Армена Джигарханяна, умершего в субботу в возрасте 85 лет. Об этом говорится в телеграмме главы государства, текст которой размещен в субботу на сайте Кремля.

На эту тему
"На жизнь смотрел как на театр". Коллеги и общественные деятели об Армене Джигарханяне

"С прискорбием узнал о кончине Армена Борисовича Джигарханяна - великого актера, светлого, удивительно одаренного и обаятельного человека. Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас", - говорится в телеграмме.

"Мы навсегда сохраним добрую память о Мастере, по-настоящему народном артисте Армене Борисовиче Джигарханяне", - добавил президент.

Народный артист СССР, актер театра и кино, режиссер, театральный педагог Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Фильмография Джигарханяна насчитывает более 200 картин. Среди них "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Ширли-мырли", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" и многие другие.

На его счету множество ролей и в театре. 12 марта 1996 года на основе курса актерского факультета ВГИКа, где Армен Борисович преподавал, был создан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна. Среди наград артиста - ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, орден Почета Армении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДжигарханян, Армен БорисовичУмер Армен Джигарханян
В парке Махачкалы высадили 58 сосен в память о тренере Нурмагомедове
Всего в акции участвуют около 100 человек
Читать полностью