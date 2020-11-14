Путин выразил соболезнования родным Армена Джигарханяна

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Армена Джигарханяна, умершего в субботу в возрасте 85 лет. Об этом говорится в телеграмме главы государства, текст которой размещен в субботу на сайте Кремля .

"На жизнь смотрел как на театр". Коллеги и общественные деятели об Армене Джигарханяне

"С прискорбием узнал о кончине Армена Борисовича Джигарханяна - великого актера, светлого, удивительно одаренного и обаятельного человека. Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас", - говорится в телеграмме.

"Мы навсегда сохраним добрую память о Мастере, по-настоящему народном артисте Армене Борисовиче Джигарханяне", - добавил президент.

Народный артист СССР, актер театра и кино, режиссер, театральный педагог Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Фильмография Джигарханяна насчитывает более 200 картин. Среди них "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Ширли-мырли", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" и многие другие.

На его счету множество ролей и в театре. 12 марта 1996 года на основе курса актерского факультета ВГИКа, где Армен Борисович преподавал, был создан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна. Среди наград артиста - ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, орден Почета Армении.