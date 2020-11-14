Семь калининградских проектов получат гранты Ростуризма почти на 18 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Семь проектов в сфере развития туризма, представленные калининградскими предпринимателями получат гранты Ростуризма на общую сумму порядка 18 млн рублей по итогам всероссийского конкурса. Об этом сообщил журналистам министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

"Мы [Калининградская область] подавали 50 проектов. Из этих 50 проектов одобрено семь проектов на общую сумму примерно 18 млн рублей. Для первого раза, мне кажется, очень неплохо, но, как говорят, мы можем лучше, поэтому на следующий этап, когда будут собираться заявки на этот тип грантов, мы конечно постараемся подать большее количество заявок", - сказал Ермак.

Региональный министр уточнил, что максимальную сумму - два гранта по три млн рублей - получат проекты форта "Дёнхофф" (построен в 1877-1882 годах), в пригороде Калининграда, где организуют экскурсии для туристов. В числе получателей, по его словам, также проект первого в РФ дипломированного гида-колясочника Светланы Нигматулиной, которая реализует проект "Путешествие мечты" для людей с ограниченными возможностями. Также поддержку получат проекты по созданию в области, кемпинга и глэмпинга, проект "Фортовый аудигид", проект региональной фестивальной дирекции по подготовке иммерсивного спектакля к 75-летию создания Калининградской области, в котором могут принимать участие сами зрители.

Гранты на развитие туризма предоставляются в этом году впервые. По данным Ростуризма, на реализацию этой новой меры поддержки в правительство РФ выделило 1,2 млрд рублей в этом году. На конкурс был подан 4 061 проект, к участию после рассмотрения заявок были допущены 2 735. Конкурсная комиссия определила 474 победителя. Средняя сумма запрашиваемого гранта - 2,6 млн рублей - на один грант претендовало почти шесть заявок.

До конца года всеми грантополучателями должны быть заключены соглашения с Ростуризмом. Период реализации гранта - 6 месяцев с момента заключения соглашения. Мониторинг исполнения целей гранта будет осуществлять Ростуризм и региональные органы исполнительной власти.