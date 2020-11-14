Названа предварительная причина смерти Джигарханяна

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Народный артист СССР Армен Джигарханян умер от остановки сердца из-за болезни почек и отека организма. Об этом ТАСС сообщил источник из окружения актера.

"На жизнь смотрел как на театр". Коллеги и общественные деятели об Армене Джигарханяне

"Предварительно, причиной смерти Армена Борисовича стала остановка сердца из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что точные причины установит экспертиза.

Джигарханян умер в субботу в возрасте 85 лет.

Народный артист СССР, актер театра и кино, режиссер, театральный педагог Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Фильмография Джигарханяна насчитывает более 200 картин. Среди них "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Ширли-мырли", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" и многие другие.

На его счету множество ролей и в театре. 12 марта 1996 года на основе курса актерского факультета ВГИКа, где Армен Борисович преподавал, был создан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна. Среди наград артиста - ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, орден Почета Армении.