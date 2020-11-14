В парке Махачкалы высадили 58 сосен в память о тренере Нурмагомедове

МАХАЧКАЛА, 14 ноября. /ТАСС/. Участники акции "Сохраним лес" в Дагестане высадили в парке им. Ленинского комсомола в Махачкале 58 сосен в память о тренере Абдулманапе Нурмагомедове, количество деревьев совпадает с числом прожитых им лет, сообщил ТАСС врио председателя комитета по лесному хозяйству республики Вагаб Абдулхамидов.

"Сегодня мы в рамках всероссийской акции "Сохраним лес" проводим посадку деревьев в память о великом тренере Абдулманапе Нурмагомедове, который был инициатором закладки этой аллеи. У ребят, которые вместе с ним начинали эту работу, появились идея и огромное желание доделать начатое им дело. Мы высаживаем сегодня 58 деревьев по количеству лет, прожитых Абдулманапом Нурмагомедовым, деревья привезены из родного Цумадинского района великого тренера. Мы постараемся сделать все, чтобы здесь был хороший здоровый лес, чтобы последующее поколение помнило об этом и знало кому нужно быть благодарными, когда будут гулять под тенью этих прекрасных сосен", - сказал Абдулхамидов.

В акции принимают участие близкие, друзья тренера, волонтеры - всего около 100 человек.

Нурмагомедов был старшим тренером сборной Дагестана по боевому самбо и воспитал 18 чемпионов мира, вошел в Книгу рекордов России. Его сын Хабиб владеет поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля в Москве, похоронен в Дагестане.

В рамках акции "Сохраним лес" в РФ планируется высадить 40 млн деревьев. Места высадок доступны на сайте сохранимлес.рф. Акция организована Минприроды РФ, Рослесхозом и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках нацпроекта "Экология". ТАСС выступает генеральным информационным партнером всероссийской акции. Портал "Будущее России. Национальные проекты" - стратегический информационный партнер.