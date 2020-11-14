В Петербурге на острове Новая Голландия открылся каток

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Ледовый каток открылся в субботу на острове Новая Голландия в Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в администрации катка.

"Каток открылся сегодня. Но билеты уже остались только на последний сеанс в 22.00 мск", - сказал представитель администрации.

Площадь катка - более 2 тыс. кв. м, оборудованы прокат коньков, камера хранения, медпункт и раздевалки. Одновременно на катке могут находиться до 300 человек, в помощь посетителям есть инструкторы и аниматоры.

Новая Голландия - остров в Адмиралтейском районе, является объектом культурного наследия федерального значения. На острове расположен парк и культурно-досуговый центр.