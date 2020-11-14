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В Южной Корее подтвердили новый случай обнаружения опасного штамма птичьего гриппа

Вирус нашли в помете диких уток в районе города Ичхон столичной провинции Кёнгидо

СЕУЛ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Корея в субботу подтвердили четвертый в этом году случай обнаружения на территории страны высокопатогенного штамма вируса птичьего гриппа H5N8. Об этом сообщили агентству Yonhap в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства страны.

По его данным, вирус найден в помете диких уток в районе города Ичхон столичной провинции Кёнгидо. Кроме того, изучаются еще шесть возможных случаев обнаружения высокопатогенного штамма птичьего гриппа. Результат анализов будет получен через несколько дней.

В ноябре 2016 года вирус высокопатогенного штамма привел к массовой эпизоотии. В Республике Корея за последующие четыре месяца было уничтожено 38 млн голов домашней птицы, что привело к дефициту продуктов и резкому росту цен на них.

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Республика Корея
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