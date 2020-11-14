ВЦИОМ: большинство россиян доверяет опросам общественного мнения

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Интерес россиян к соцопросам и уровень доверия к их результатам вырос в 2020 году во время пандемии и изоляции. Об этом свидетельствует исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Согласно представленным данным в субботу на Грушинской конференции, 90% россиян считает, что опросы общественного мнения нужны, 72% уверены в том, что они отражают мнение граждан.

По данным ВЦИОМ, соцопросы решают управленческие задачи. Респонденты полагают, что они помогают узнать мнение людей, чтобы власти могли учесть его при принятии решений (74%), и что способствуют повышению эффективности деятельности политиков, предпринимателей, органов власти (59%).

Россияне считают, что опросы проводят чаще квалифицированные ученые в рамках изучения общества (58%), однако 54% допускает вероятность столкновения и с сфабрикованными результатами опросов, транслируемыми СМИ.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте 18 лет и старше. Погрешность для данного опроса не превышает 2,5%.

14 ноября в России отмечают День социолога - неофициальный профессиональный праздник тех, кто причастен к социологии. Его отмечают в стране в 27-й раз.