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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Путин наградил орденами Мужества членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого в небе Армении

Российский вертолет был сбит 9 ноября. Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества троих членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого в небе Армении. Соответствующий указ опубликован в субботу на сайте главы государства.

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Награда присуждена старшему лейтенанту Владиславу Грязину, майору Юрию Ищуку (посмертно) и старшему лейтенанту Роману Федину (посмертно) "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга".

Российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном 9 ноября. Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке, и заявили, что Баку готов выплатить Москве компенсацию.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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