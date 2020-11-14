Пасынок Армена Джигарханяна является его единственным наследником по завещанию

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Приемный сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан является его единственным наследником по завещанию. Об этом ТАСС сообщил источник из окружения актера.

"Чтобы раз и навсегда остановить спекуляции на тему наследства, сразу отмечу, что единственным наследником артиста по завещанию является его приемный сын Степан. И никаких других наследников нет", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что ранее было составлено другое завещание на его теперь уже бывшую супругу Виталину Цимбалюк-Романовскую. "Но он его отменил, так что наследование только по закону", - уточнил источник.

Армен Джигарханян умер в субботу в возрасте 85 лет.