В Астрахани недопустимо просел мост, связывающий город и отдаленный район

АСТРАХАНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Специалисты выявили недопустимый прогиб трех балок в пролете моста в Астрахани, связывающего город и отданный район Зацаревье, сообщили журналистам в пресс-службе горадминистрации в субботу.

Ранее жители заметили на мосту трещины, но альтернативной дороги в город нет, в связи с чем власти приняли решение провести противоаварийные работы на объекте, не закрывая его полностью.

"Результаты первичного обследования мостового сооружения через реку Царев в створе улицы Боевой показали, что три балки шестого пролета имеют недопустимый прогиб. Сейчас профильные специалисты приступили к проверке остальных элементов моста", - говорится в сообщении. Завершить полностью экспертизу техсостояния объекта, по данным администрации, планируется в этом месяце, для этого будут задействованы спецподъемники, водный транспорт и квадрокоптер.

Как сообщала глава Астрахани Мария Пермякова, по мосту через реку Царев будет частично ограничено движение транспорта и пешеходов по одной из четырех полос. Ограничения начнут действовать 21 ноября.

В феврале 2020 года Милицейский мост, связывающий Зацаревье и Астрахань, закрыли на капремонт, жители были вынуждены добираться единственным путем - через мост на реке Царев. Население жаловалось на возникший транспортный коллапс, а в октября на балке моста жители заметили трещины. Подрядчик обещал частично открыть после ремонта мост в сентябре 2020 года, потом срок был сдвинут на сентябрь 2021 года. Губернатор Игорь Бабушкин заявил тогда о намерениях сменить подрядчика, если тот не ускорит темпы работы.

На пресс-конференции, посвященной ситуации с мостами в Астрахани, власти сообщили, что завершать ремонтные работы на Милицейском мосту будет субподрядчик, а также отметили, что не исключают введения режима ЧС, чтобы ускорить процесс проведения конкурсных процедур для ремонта моста через реку Царев.