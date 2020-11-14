Кабмин возместит затраты Татарстана на строительство здания инфекционной больницы

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Бюджет Татарстана получит из резервного фонда правительства России средства, потраченные на строительство здания Республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А. Ф. Агафонова. Об этом говорится в решении, принятом на заседании кабмина.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Правительство России приняло решение выделить из резервного фонда в 2020 году Татарстану средства для компенсации затрат на строительство здания государственного автономного учреждения здравоохранения "Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора А. Ф. Агафонова".

Как сообщалось, новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы им. профессора А. Ф. Агафонова открылся 10 августа в Казани. По данным сайта Министерства здравоохранения Татарстана, второй корпус больницы был построен за 100 дней. 5 августа подрядчик получил заключение Госстройнадзора о соответствии здания требованиям техдокументации. Строить новый корпус больницы начали в апреле текущего года, проект разработало ГУП "Татинвестгражданпроект".

Четырехэтажный корпус медучреждения площадью 15 тыс. кв. метров рассчитан на 232 койки, имеет возможность размещения до 400-500 коек на случай возникновения особо опасных инфекций, в том числе 12 реанимационных.