Эксперт предупредил о повышении вероятности заразиться коронавирусом при сильных морозах

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Вероятность заражения новой коронавирусной инфекцией при сильных морозах повышается по сравнению с плюсовой температурой, так как частички вируса могут дольше задерживаться в воздухе. Такое мнение в субботу ТАСС высказал руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

"Морозный воздух более вязкий. Если мы говорим о воздушно-капельном пути передаче, то капля больше 5 микрон опускается вниз, она падает, капля меньше 5 микрон с выдыхаемым воздухом летит на собеседника, когда тот чихнули или дыхнули. Если мы говорим про теплую, плюсовую погоду, то частички размером 5 микрон и выше достаточно быстро оседают, а при морозном воздухе, чем мороз сильнее, в этом случае частицы летают в воздухе и вероятность их вдохнуть другим человеком выше. Порой мы видим даже белую дымку от морозного воздуха", - пояснил эксперт.

Комментируя информацию о том, что в целом при разговоре людей повышается риск заражения коронавирусной инфекцией, так как в воздух попадает больше вирусных частиц, Зайцев отметил, что высокая вероятность "поймать" эти частицы будет только в том случае, если зараженный человек чихает или усердно разговаривает, а собеседник в это время зевнул или слушает с открытым ртом. Именно для предотвращения таких ситуаций все специалисты и призывают соблюдать социальную дистанцию, отметил он.

Врач также добавил, что с наступлением холодов люди в целом больше болеют и организм более ослаблен, так как не все хорошо одеваются и переохлаждаются. "На фоне простудных явлений и коронавирусную инфекцию поймать достаточно легче, она легче задержится в организме и останется там. Поэтому нужен иммунитет, нужно тепло одеваться и быть здоровым. Если все будут ходить ослабленными, то вероятность заразиться легче", - добавил Зайцев.

Эксперт призвал граждан не пренебрегать всеми предписанными мерами профилактики коронавируса, так как то, как в дальнейшем будет развиваться эпидпроцесс, во многом зависит от самих граждан. "На спад дело [эпидпроцесс] еще не пошло, здесь многое зависит от нас с вами, от нашей сознательности", - заключил он.