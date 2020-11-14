Медики СИЗО подозревают коронавирусную инфекцию у Арашукова

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Врачи СИЗО "Лефортово" не пускают адвокатов и наблюдателей к бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, так как подозревают, что он заразился коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Постюк.

"Адвокаты регулярно приходят в "Лефортово" знакомиться с материалами дела Арашуковых. Накануне мы пришли в очередной раз, и нам сообщили, что все действия и любое общение с Рауфом приостанавливается, так как он сдал текст на наличие у него вирусного заболевания. Я так понял, что речь идет о COVID-19", - сказал защитник. Он добавил, что результат анализа Арашукова на коронавирус будет известен в начале следующей недели.

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Принуждение к даче показаний с применением насилия"), а также по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Его отец, Рауль Арашуков, является главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей.

Арашуковым уже предъявлено обвинение в окончательной редакции.