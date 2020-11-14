В Греции до конца ноября закрывают начальные школы и детские сады

АФИНЫ, 14 ноября. /ТАСС/. Начальные школы, детские сады и ясли закрываются в Греции с понедельника до конца месяца в качестве профилактической меры в борьбе с коронавирусом в рамках введенного ранее в стране всеобщего карантина. Об этом сообщил на брифинге в субботу министр здравоохранения Василис Кикилиас.

По его словам, "по рекомендации Комитета по инфекционным болезням начальные школы, детские сады и ясли закрываются по всей стране с понедельника, 16 ноября". Данное решение будет действовать как минимум до окончания срока действия всеобщего карантина, который пока будет длиться до 30 ноября. Цель меры - еще больше ограничить передвижение родителей и учителей, а также избежать возникновения новых массовых вспышек инфицирования коронавирусом людей, живущих около школ.

В свою очередь министр образования и культов Ники Керамеос объявила на том же брифинге о том, как будут проводиться в удаленном режиме занятия учеников начальной школы. Во-первых, второй канал государственного телевидения ERT-2 начнет в понедельник с 09:00 по местному времени (10:00 мск) трансляцию телевизионных уроков для учеников начальных классов. Во-вторых, со среды начнется для них дистанционное обучение с помощью компьютеров, и оно станет обязательным. Каждое занятие будет длиться 30 минут. Уроки для учеников начальной школы будут проходить с 14:00 до 17:00, а для воспитанников детского сада - с 14:00 до 16:20. Вторая половина дня выбрана для начальной школы для того, чтобы утром дистанционные уроки могли смотреть на компьютерах ученики средней школы, гимназий и лицеев, которые с 7 ноября были переведены полностью на дистанционное образование, а кроме того, чтобы через интернет могли работать родители, находящиеся на удаленке. Это позволит распределить нагрузку на сети интернета. Подключение к платформам Минобразования будет бесплатным, и потраченный интернет не будет учитываться провайдерами в выставляемых счетах.

Керамеос пояснила, что перевод начальной школы на домашнее обучение носит чисто профилактический характер. "На это не указывает эпидемиологическая нагрузка в самих школах, в которых мы не обнаружили тенденции к распространению вируса, однако данные меры направлены на более активное снижение передвижения взрослых", - сказала министр.

Всеобщий карантин

По решению правительства, с 7 по 30 ноября в Греции действует всеобщий карантин. Введены ограничения на выход граждан на улицу, который разрешен исключительно только с помощью отправки СМС-сообщения или заполнения соответствующего заявления строго для следующих целей: для работы, посещения школы, врача, продовольственного магазина, государственной службы или банка, сопровождения школьника в школу, присутствия на похоронах, а также для личных физических упражнений, выгула домашнего животного или кормления бездомных животных. Теперь цель в виде сопровождения детей в школу и детский сад отпадает. На три недели в стране закрыты все розничные промтоварные магазины, предприятия общественного питания (разрешены только продажа навынос и доставка на дом), кинотеатры, театры и другие подобные объекты. При этом разрешены все виды деятельности в первичном и вторичном секторах, таких как промышленность и производство. Кроме того, продолжают работу продовольственные магазины, супермаркеты, пекарни, мясные лавки, рыбные фермы, аптеки и уличные рынки.

Постоянное увеличение числа случаев заражения коронавирусом в 11-миллионной Греции отмечается с конца июля, когда было снято большинство ограничений для населения и начался массовый туризм внутри страны и из-за рубежа. Причем если в конце июля в стране регистрировалось от 20 до 70 случаев инфицирования в сутки, то теперь это число подскочило до более чем 3 000. 30 июля общее число инфицированных в стране составляло 4 401, а 12 ноября оно достигло 66 637, увеличившись более чем в 15 раз. С начала пандемии в Греции умерли 959 человек.