В Туве ограничили использование официального названия региона в интернете

ТАСС, 14 ноября. Правительство Тувы ограничило использование официального названия региона в наименованиях сайтов и сервисов обмена сообщениями. Теперь название республики может использоваться в названиях с согласия государственной комиссии, говорится в постановлении правительства республики, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Использование официальных наименований Республики Тыва, а также слов, производных от них, в наименованиях сайтов, страниц сайтов, сервисов обмена мгновенными сообщениями осуществляется только на основании разрешения, оформленного распоряжением правительства", - говорится в документе.

Разрешения выносятся на основании решений госкомиссий по вопросам государственных символов республики при главе региона.