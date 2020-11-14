Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Армена Джигарханяна

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью актера и режиссера Армена Джигарханяна. Телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства .

"Я часто говорю своим артистам: "Любите себя".

"Я часто говорю своим артистам: "Любите себя". Высказывания Джигарханяна о карьере актера

"Армен Джигарханян был уникален и неповторим в любом своем проявлении - актерском, режиссерском, педагогическом. Многие годы он восхищал миллионы людей своими яркими комедийными и драматическими ролями", - подчеркнул премьер.

Мишустин назвал актера мастером импровизации, который "смело ломал рамки амплуа" и делал каждую роль "неповторимой и эталонной".

"Трудно осознавать, что великого актера Армена Джигарханяна больше нет с нами. Но в нашей памяти навсегда останутся его фильмы, спектакли. Его замечательный театр. Его ученики", - отметил глава кабмина.

Народный артист СССР, актер театра и кино, режиссер, театральный педагог Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Фильмография Джигарханяна насчитывает более 200 картин. Среди них "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Ширли-мырли", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя". 12 марта 1996 года на основе курса актерского факультета ВГИКа, где Армен Борисович преподавал, был создан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.