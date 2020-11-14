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Умер Армен Джигарханян

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Армена Джигарханяна

Премьер-министр назвал актера мастером импровизации, который "смело ломал рамки амплуа" и делал каждую роль "неповторимой и эталонной"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью актера и режиссера Армена Джигарханяна. Телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

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"Армен Джигарханян был уникален и неповторим в любом своем проявлении - актерском, режиссерском, педагогическом. Многие годы он восхищал миллионы людей своими яркими комедийными и драматическими ролями", - подчеркнул премьер.

Мишустин назвал актера мастером импровизации, который "смело ломал рамки амплуа" и делал каждую роль "неповторимой и эталонной".

"Трудно осознавать, что великого актера Армена Джигарханяна больше нет с нами. Но в нашей памяти навсегда останутся его фильмы, спектакли. Его замечательный театр. Его ученики", - отметил глава кабмина.

Народный артист СССР, актер театра и кино, режиссер, театральный педагог Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Фильмография Джигарханяна насчитывает более 200 картин. Среди них "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Ширли-мырли", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя". 12 марта 1996 года на основе курса актерского факультета ВГИКа, где Армен Борисович преподавал, был создан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияДжигарханян, Армен БорисовичУмер Армен Джигарханян
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