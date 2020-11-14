Le Monde: правительство Франции работает над долгосрочной стратегией борьбы с пандемией

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Французское правительство в настоящий момент работает над составлением долгосрочной стратегии борьбы с пандемией COVID-19. Об этом сообщила в субботу газета Le Monde .

По информации издания, проект документа должен быть представлен в конце ноября. "Мы должны научиться жить с вирусом на протяжении долгого времени", - сказал премьер-министр Франции Жан Кастекс, слова которого приводит газета. "Пока у нас нет вакцины, и нам необходимо определить правила поведения", - добавил он.

При этом премьер отметил, что "уже сейчас одно можно сказать наверняка: праздничные, семейные встречи в общественных помещениях будут оставаться под запретом еще долгое время". "Также бары и рестораны, которые являются местом заражения, не смогут открыться с 1 декабря, в отличие, например, от магазинов игрушек", - указал глава кабинета министров, добавив, что власти "постоянно адаптируют жизнь к изменяющейся ситуации, связанной с коронавирусом".

По словам Кастекса, "французы понимают, что эпидемиологическая ситуация в стране сложная". "Они видят, что другие государства находятся в таком же положении, что власти этих стран принимают примерно такие же решения, какие и французское правительство", - отметил премьер.

Он обратил внимание, что многое в борьбе с пандемией зависит от самих граждан, которые должны следовать всем предписаниям. "Правила карантина должны соблюдаться всеми. Чем больше людей будут следовать этим мерам сейчас, тем быстрее мы сможем выйти из режима самоизоляции", - сказал Кастекс.

Карантин во Франции

Согласно распоряжению президента Франции Эмманюэля Макрона, в стране с 30 октября сроком как минимум до 1 декабря повторно введен режим самоизоляции. Закрыты кафе, рестораны, бары, спортивные залы и клубы, запрещена работа магазинов, продающих товары не первой необходимости.

Выход на улицу разрешен только для поездки на работу, по неотложным семейным делам, для визита к врачу, получения социальной помощи, для явки в суд. Во всех случаях заполняется специальный бланк с указанием имени, фамилии, возраста и места рождения, адреса проживания и времени выхода на улицу. Штраф за нарушение правил карантина составляет €135.

Согласно последним данным органов здравоохранения, с начала эпидемии во Франции выявлено более 1,9 млн случаев COVID-19. Число умерших с марта составляет почти 44 тыс.