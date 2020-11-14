Власти Карелии увеличат в 1,3 раза число коек для пациентов с коронавирусом

ТАСС, 14 ноября. Власти Карелии, где накануне был достигнут суточный максимум по числу заразившихся коронавирусом - 386, намерены увеличить до 1 026 количество коек для пациентов с этой инфекцией, что почти в 1,3 раза превышает текущие показатели. Расширить коечный фонд планируется за счет районных больниц, а также за счет открытия ковидных отделений на базе ряда республиканских ЦРБ, сообщила в субботу пресс-служба оперативного штаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.

"На базе 14 медицинских организаций республики фактически развернуто 877 больничных коек для оказания помощи больным с COVID-19. Дополнительно открываются 35 коек в Беломорской ЦРБ (всего 60 коек) и 25 коек - в Республиканской больнице им. В. А. Баранова. В случае ухудшения ситуации есть возможность развернуть коечный фонд до 1 026 единиц", - отмечается в сообщении.