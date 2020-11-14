Власти Карелии увеличат в 1,3 раза число коек для пациентов с коронавирусом

ТАСС, 14 ноября. Власти Карелии, где накануне был достигнут суточный максимум по числу заразившихся коронавирусом - 386, намерены увеличить до 1 026 количество коек для пациентов с этой инфекцией, что почти в 1,3 раза превышает текущие показатели. Расширить коечный фонд планируется за счет районных больниц, а также за счет открытия ковидных отделений на базе ряда республиканских ЦРБ, сообщила в субботу пресс-служба оперативного штаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.
"На базе 14 медицинских организаций республики фактически развернуто 877 больничных коек для оказания помощи больным с COVID-19. Дополнительно открываются 35 коек в Беломорской ЦРБ (всего 60 коек) и 25 коек - в Республиканской больнице им. В. А. Баранова. В случае ухудшения ситуации есть возможность развернуть коечный фонд до 1 026 единиц", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, в настоящее время дополнительный коечный фонд развертывается на базе Пряжинской, Сегежской, Сортавальской ЦРБ. "Будут открыты ковидные отделения на базе Лоухской и Олонецкой ЦРБ. В республику продолжает поступать и новая техника: в республиканскую инфекционную больницу поставлен аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, ожидается поставка двух аппаратов ИВЛ в Беломорскую больницу", - говорится в сообщении.
Власти Карелии из-за угрозы распространения коронавируса перевели на дистанционное обучение школьников четвертых классов, все учреждения профессионального образования, а также ужесточили ограничения для пожилых граждан. Кроме того, власти республики предписали работодателям перевести сотрудников старше 65 лет на удаленную работу.
Кроме того, на этой неделе власти Карелии из-за угрозы распространения коронавируса ввели ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте, в каждом автобусе число занятых посадочных мест не должно превышать 50%, при этом стоя ехать теперь также запрещено. По данным республиканского оперштаба, всего за время пандемии в Карелии выявили 9 988 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 5 057 пациентов, умерли 67 человек.