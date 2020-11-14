Карелия получит 89,7 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом

ТАСС, 14 ноября. Карелия, где общее число заразившихся коронавирусом приблизилось к 10 тыс. человек, получит 89,7 млн рублей из федерального бюджета на обеспечение населения лекарствами и ускорение тестирования, сообщил в субботу республиканский оперштаб по мониторингу ситуации с инфицированием.

По его данным, за время пандемии в Карелии выявили 9 988 случаев заражения, выздоровели 5 057 пациентов, умерли 67. На этой неделе Карелия несколько раз обновляла суточный максимум по заразившимся. 13 ноября медики выявили 386 случаев - для региона это наибольшее число. В субботу было зафиксировано 358 случаев.

"В ноябре на борьбу с ковидом из федерального бюджета будет дополнительно доведено 89,7 млн рублей. Для создания резерва лекарственных препаратов за счет средств резервного фонда правительства Республики Карелия будут закуплены противовирусные препараты, лекарственные препараты для терапии. <..> Сформирована заявка на покупку автоматической станции для инфекционной больницы. Эта станция значительно ускорит время работы с тестом. Также закуплены тесты, позволяющие значительно сократить время исследования", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на данный момент ПЦР-диагностика в Карелии осуществляется на базе восьми лабораторий. Для них власти закупят новую технику, которая поможет ускорить время выделения ДНК/РНК из вируса. За счет этого медучреждения региона в течение двух недель планируют ускорить получение результатов тестов и снизить нагрузку на лаборатории.

Власти Карелии перевели на дистанционное обучение школьников четвертых классов, все учреждения профобразования, ужесточили ограничения для пожилых, предписали работодателям перевести сотрудников старше 65 лет на удаленку. На этой неделе введено ограничение на количество пассажиров в общественном транспорте: в автобусах число занятых посадочных мест не должно превышать 50%, стоя ехать запрещено.