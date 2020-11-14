В Берлине почтили память советских воинов по случаю отмечаемого в ФРГ Дня народной скорби

БЕРЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Памятная церемония состоялась в субботу на территории мемориального комплекса в берлинском районе Панков по случаю отмечаемого в Германии 15 ноября Дня народной скорби, передает корреспондент ТАСС.

На территории комплекса покоится прах более 13 тыс. солдат Красной армии, погибших при взятии Берлина. В мероприятии, организованном Народным союзом Германии по уходу за воинскими захоронениями (VDK), приняли участие российские дипломаты во главе с послом РФ в ФРГ Сергеем Нечаевым, посол Белоруссии Денис Сидоренко, представители общественных организаций.

К присутствовавшим обратился президент VDK Вольфганг Шнайдерхан. "То, что мы сегодня стоим вместе здесь и чтим память солдат советской армии, представляющих всех жертв войн и тирании, - сильный сигнал", - сказал он. "При всех разногласиях по актуальным вопросам, которые существуют между нашими правительствами, есть консенсус - пусть никогда больше не будет войны!" - подчеркнул Шнайдерхан. Он призвал прислушиваться друг к другу вместо того, чтобы "постоянно только искать проблемы" в двусторонних отношениях.

Президент VDK напомнил, что организация также заботится о немецких захоронениях в РФ на основе двустороннего соглашения, заключенного в 1993 году. "То, что жители и органы [власти в России] позволяют нам достойно хоронить солдат, которые пришли в их страну как захватчики или агрессоры, - это важный жест примирения, за который мы очень благодарны", - отметил он. По его словам, "эта готовность к примирению не является чем-то самим собой разумеющимся". "Мы считаем эту открытость подарком - подарком, который обязывает нас не ослаблять наших усилий в стремлении к миру и примирению", - сказал Шнайдерхан.

Он призвал решительно противостоять тем, кто в Германии преуменьшает подвиг воинов-освободителей или даже прославляет преступления нацистов. "Национал-социалистическая система террора была настолько бесчеловечной, что ни правовые предписания, ни моральные стандарты не играли никакой роли", - отметил Шнайдерхан.

Президент организации напомнил, что советские воины "победили Германию, но одновременно освободили Европу и Германию от пут фашизма". "Мы чтим их память и благодарны им", - подчеркнул Шнайдерхан. "Уход за этими могилами - не только наша обязанность с точки зрения международного права, но и часть нашей задачи, которая состоит в необходимости внести вклад в то, чтобы в Европе в будущем больше не было солдатских могил", - сказал он, добавив, что нужно "в зародыше подавлять воинственные импульсы". "Предрассудки, пропаганда ненависти, дезинформация, прославление насилия - это ступени, которые ведут в ад войны. Самое эффективное средство противодействия этому - встречи и диалог", - считает Шнайдерхан.

В связи с пандемией коронавируса церемония в Берлине прошла при соблюдении социальной дистанции и других мер предосторожности. Все присутствовавшие на мероприятии носили защитные маски. Количество участников и прессы было ограничено.

О мемориале в Панкове и Дне народной скорби

Мемориальный комплекс в Панкове был возведен в 1947-1949 годах. В центре мемориала находится обелиск высотой 33,5 м. Вокруг него установлены около 100 бронзовых досок с именами павших и располагаются восемь полей захоронений.

День народной скорби впервые отмечался в 1922 году, а 30 лет спустя был включен в официальный календарь памятных дат. Ежегодно миллионы немцев вспоминают в этот день жертв войн и государственного насилия. Он отмечается в Германии в предпоследнее воскресенье перед первым днем адвента (с 13 по 19 ноября). В этом году День выпадает на 15 ноября.