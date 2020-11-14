Власти Коми создадут республиканский совет по развитию сельских территорий

ТАСС, 14 ноября. Власти Республики Коми намерены создать совет по развитию сельских территорий региона, в который войдут представители ключевых общественных организаций республики. Это поможет запустить в муниципалитетах социально-значимые проекты с привлечением местных общественников, сообщила в субботу пресс-служба главы республики Владимира Уйбы по итогам расширенного заседания Прилузского межрегионального общественного движения "Коми войтыр".

"Деятельность совета будет направлена на определение приоритетных направлений государственной политики по развитию сельских территорий в республике. Считаю, что для развития сельских территорий надо объединить усилия общественных организаций, прежде всего, таких как "Коми войтыр", "Изьватас" и "Коренные женщины Республики Коми". Одним из направлений совместной работы может стать разработка и реализация социально значимых проектов на территории сельских поселений силами местных сообществ", - цитирует пресс-служба слова главы республики Владимира Уйбы.

По данным пресс-службы, Уйба поручил республиканскому министерству национальной политики "провести работу по созданию" Совета по развитию сельских территорий Коми.

"Глава республики этим летом объехал все города и районы республики, познакомился с людьми, работой предприятий и социальных учреждений региона, проблемами и перспективами развития территорий. По итогам каждой поездки составлен протокол поручений органам исполнительной власти и местного самоуправления по решению проблемных вопросов и реализации предложений, озвученных жителями во время встреч", - говорится в сообщении.