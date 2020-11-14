Посольство Кубы на фоне пандемии призвало россиян следить за здоровьем до вылета на остров

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Кубинские власти просят россиян, которые приезжают на остров отдохнуть, ответственнее относиться к своему и общественному здоровью на фоне пандемии коронавируса и проверяться на заражение перед вылетом. Об этом говорится в сообщении отдела туризма посольства Кубы в РФ, размещенном на сайте МИД России после того, как у почти 30 россиян по прилете на Кубу были получены положительные тесты на коронавирус.

В посольстве напомнили, что перелеты туристов из России на Кубу возобновились 3 ноября с первым чартерным рейсом по маршруту Москва - Кайо-Коко. И уже среди пассажиров этого рейса обнаружили группу заболевших COVID-19 и их соответствующих контактов. При этом все больные имели явные симптомы заболевания, что подтвердил затем ПЦР-тест в аэропорту Кубы. В результате, по состоянию на 11 ноября, среди прибывших на остров 3 ноября рейсом авиакомпании Nordwind положительные результаты тестов на коронавирус выявлены у 17 человек, из тех, кто прилетел 9 ноября рейсом Azur Air, заболели 14 человек.

"Власти Министерства туризма Кубы настоятельно призывают туристические агентства и туроператоров довести до сведения своих клиентов важность проверки состояния их здоровья перед вылетом на Кубу, обращаясь к ответственности туристов перед их семьей или сопровождающими лицами, перед остальными туристами и, наконец, перед кубинским населением, которое в настоящее время борется с последними случаями заражения COVID-19 на своей территории", - добавили в диппредставительстве.

Там также указали, что генеральное консульство России в Гаване находится в постоянном контакте с кубинскими властями, представителями туроператоров и гостиниц, в которых находятся российские граждане. Кроме того, там отметили, что Министерство туризма Кубы, "при полном уважении к личному решению российских граждан" провести тест на коронавирус в своей стране, не обязывает представлять результаты данного теста перед вылетом на Кубу, но обязывает провести тест по прибытии в республику.

В посольстве отметили, что "туристические направления, которые сегодня открыты для российского туризма, не имели ни одного случая заражения COVID-19 за всю эпидемию", а также указали, что Куба обеспечивает безопасность туристов и принимает все меры для предотвращения их заражения на кубинской территории, выделяя значительные ресурсы на поддержание эпидемической безопасности.