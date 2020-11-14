В Молдавию поступила первая партия российской вакцины от гриппа

КИШИНЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Первая партия российской вакцины от гриппа в объеме 7 тыс. доз поступила в Молдавию. Об этом сообщило в субботу министерство здравоохранения, труда и социальной защиты республики на своей странице в Facebook.

"Поступили 7 тыс. доз из партии в 100 тыс. вакцин, которая была ранее закуплена в Российской Федерации", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что республика ожидает еще 85 тыс. доз от США, 15 тыс. планируется закупить через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Вакцины распределят по медико-санитарным учреждениям страны и будут делать прививки бесплатно. В первую очередь будут прививать лиц, входящих в группы риска: детей, людей с хроническими заболеваниями, медработников, сотрудников полиции и других.