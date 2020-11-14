Прощание с Джигарханяном пройдет в открытом формате

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном, который умер в субботу в возрасте 85 лет, пройдет в открытом формате, с соблюдением всех санитарных мер. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель актера и его друг Артур Согомонян.

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"Она [церемония] будет открыта. Но с соблюдением всех мер предосторожности. Поэтому просьба [к поклонникам] приходить в масках", - сказал Согомонян. Ранее сообщалось, что прощание планируется на 17 ноября.

Собеседник агентства уточнил, что прощание пройдет с 12:00 до 14:00 мск. Он призвал поклонников не приезжать к самому началу панихиды, чтобы не создавать толпы, а также соблюдать социальную дистанцию и все меры предосторожности.

Согомонян рассказал ранее, что артиста хотят похоронить на Ваганьковском кладбище, рядом с дочерью. Позднее он сказал, что соответствующее разрешение получено. Источник из окружения актера сообщил ТАСС, что, предварительно, причиной смерти Джигарханяна стала остановка сердца из-за болезни почек и отека на фоне других хронических заболеваний.