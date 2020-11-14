Генсек ООН отметил негативные последствия пандемии для благосостояния граждан Азии

ТАСС, 14 ноября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении по случаю Восточноазиатского саммита (ВАС) отметил негативные последствия пандемии коронавируса для стран Азии. Текст обращения был опубликован 14 ноября на официальном сайте главы организации.

Глава ООН отметил, что в связи с коронавирусом положение усложнилось не только в сфере здравоохранения, но и в социальной и экономической сферах. "Миллионы официально не трудоустроенных работников потеряли свои рабочие места или большую часть дохода. Часто у таких граждан нет социальной защиты. Только в странах Восточной Азии 39 млн человек могут вновь оказаться в условиях крайней нищеты", - говорится в обращении.

Генсек призвал мировое сообщество бороться с этими проблемами в духе сострадания и солидарности для того, чтобы выйти из кризиса более сильными и продолжать идти по пути достижения целей устойчивого развития (ЦУР).

ВАС по традиции завершает очередной год деятельности АСЕАН, председательство на нем передается следующему по очереди государству. Восточноазиатский саммит был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации. В этом форуме принимают участие 18 стран: "десятка" АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины) и восемь их партнеров по диалогу - Россия (присоединилась к ВАС в 2010 году), США, Япония, Южная Корея, Индия, Китай, Австралия и Новая Зеландия.