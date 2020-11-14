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Умер Армен Джигарханян

Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище

Прощание и похороны пройдут 17 ноября

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Народного артиста СССР Армена Джигарханяна, который умер в субботу в возрасте 85 лет, похоронят 17 ноября на Ваганьковском кладбище, рядом с дочерью. Соответствующее разрешение получено, сказал ТАСС официальный представитель актера и его друг Артур Согомонян.

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"Ваганьковское кладбище, [похоронят] рядом с дочерью", - сказал Согомонян и уточнил, что есть соответствующее разрешение. Ранее он говорил, что в Московском драматическом театре, которым руководил Джигарханян, хотели бы похоронить артиста именно на этом кладбище. Прощание и похороны пройдут 17 ноября.

Источник из окружения актера ранее сообщил ТАСС, что, предварительно, причиной смерти Джигарханяна стала остановка сердца из-за болезни почек и отека на фоне других хронических заболеваний.

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РоссияУмер Армен Джигарханян
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