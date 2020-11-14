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Пандемия COVID-19

Судьба итогового сочинения и въезд мигрантов. Главное о коронавирусе за 14 ноября

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 1 903 253 случая заражения, из них новых — 22 702 (это новый максимум с начала пандемии). За сутки умер 391 человек, за весь период — 32 834.
  • Итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к сдаче единого государственного экзамена, могут перенести, если эпидемическая ситуация в России не стабилизируется.
  • Кабмин обсуждает точечный въезд мигрантов для работы на стройках, где сформировался острый дефицит трудовых ресурсов.
  • Предприятия Крыма получили господдержку на сумму более 1,3 млрд рублей в виде субсидий на выплату зарплат в период пандемии. 
  • Власти Санкт-Петербурга вводят с 14 ноября новые ограничения, которые касаются численности посетителей массовых мероприятий, работы медицинских организаций, кружков и секций, допуска зрителей в театры.
  • После выздоровления от COVID-19 нужно внимательно следить за работой сердца, считает главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава Евгений Шляхто.

Москва

  • Всего зафиксировано 503 943 случая заражения, из них новых — 6 427 (данные Оперштаба Москвы).
  • Торговый дом "ЦУМ" могут оштрафовать на сумму до 1 млн руб. за несоблюдение мер профилактики в очереди за новыми смартфонами.
  • Жители Московской области теперь могут получить разъяснение по блокировке социальных карт на портале "Добродел".
  • Федеральные музеи Москвы на фоне новых ограничений усиливают онлайн-программы и готовят новые проекты. 

Мир

  • Всего зафиксировано 53,5 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Французское правительство в настоящий момент работает над составлением долгосрочной стратегии борьбы с пандемией COVID-19. 
  • Американская вакцина от коронавируса будет доступна для всего населения Соединенных Штатов в апреле следующего года, заявил Дональд Трамп.
  • Правительство Ливана вынуждено пойти на введение повторного карантина с 14 по 30 ноября.
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