Судьба итогового сочинения и въезд мигрантов. Главное о коронавирусе за 14 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 1 903 253 случая заражения, из них новых — 22 702 (это новый максимум с начала пандемии). За сутки умер 391 человек, за весь период — 32 834.
- Итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к сдаче единого государственного экзамена, могут перенести, если эпидемическая ситуация в России не стабилизируется.
- Кабмин обсуждает точечный въезд мигрантов для работы на стройках, где сформировался острый дефицит трудовых ресурсов.
- Предприятия Крыма получили господдержку на сумму более 1,3 млрд рублей в виде субсидий на выплату зарплат в период пандемии.
- Власти Санкт-Петербурга вводят с 14 ноября новые ограничения, которые касаются численности посетителей массовых мероприятий, работы медицинских организаций, кружков и секций, допуска зрителей в театры.
- После выздоровления от COVID-19 нужно внимательно следить за работой сердца, считает главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава Евгений Шляхто.
Москва
- Всего зафиксировано 503 943 случая заражения, из них новых — 6 427 (данные Оперштаба Москвы).
- Торговый дом "ЦУМ" могут оштрафовать на сумму до 1 млн руб. за несоблюдение мер профилактики в очереди за новыми смартфонами.
- Жители Московской области теперь могут получить разъяснение по блокировке социальных карт на портале "Добродел".
- Федеральные музеи Москвы на фоне новых ограничений усиливают онлайн-программы и готовят новые проекты.
Мир
- Всего зафиксировано 53,5 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Французское правительство в настоящий момент работает над составлением долгосрочной стратегии борьбы с пандемией COVID-19.
- Американская вакцина от коронавируса будет доступна для всего населения Соединенных Штатов в апреле следующего года, заявил Дональд Трамп.
- Правительство Ливана вынуждено пойти на введение повторного карантина с 14 по 30 ноября.