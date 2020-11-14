Судьба итогового сочинения и въезд мигрантов. Главное о коронавирусе за 14 ноября

Вице-спикер Лебедев будет требовать переноса чтения законопроекта о судебном изъятии детей

Авторы законопроекта предлагают передать вопрос изъятия ребенка из семьи при непосредственной угрозе его жизни или здоровью из компетенции органов опеки и попечительства в компетенцию суда

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