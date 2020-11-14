В центре Еревана зажгли свечи в память о погибших в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 14 ноября. /ТАСС/. Свечи в память о погибших в Нагорном Карабахе военнослужащих и мирных жителях зажгли на площади Свободы в центре Еревана, где оппозиция проводит митинги против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Трансляцию ведут местные новостные порталы.

В акции приняли участие несколько тысяч человек, которые зажгли свечи и начали шествие по улицам Еревана. Некоторые участники держат в руках кресты.

Акции протеста с требованием отставки Пашиняна проходят в Армении с 10 ноября. За день до этого он подписал с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Представители Министерства обороны и Генерального штаба Армении заявили во вторник, что вооруженные силы страны будут выполнять договоренности, и призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране. Президент Армении Армен Саркисян объявил о начале политических консультаций для обсуждения положения, сложившегося после подписания соглашения об урегулировании карабахского конфликта.