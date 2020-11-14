Канцлер Австрии объявил о введении повторного локдауна

ВЕНА, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Австрии с 17 ноября по 6 декабря 2020 года ужесточают карантин с целью не допустить перегрузки системы здравоохранения в условиях борьбы с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщил в субботу австрийский канцлер Себастьян Курц.

"С наступающего вторника и по 6 декабря будет действовать второй локдаун, как весной", - объявил Курц на пресс-конференции в Вене.

С 17 ноября ограничение выхода населения на улицу будет действовать в течение всего дня. В свободное время встречаться можно будет только с одним человеком или одной семьей из ближайшего окружения. Закроются крупные магазины за исключением продуктовых супермаркетов, садовых рынков, зоомагазинов, заправочных станций, банков, почты, салонов связи, табачных лавок, сервисных центров. Их рабочие часы будут ограничены с 06:00 по 19:00 (08:00 по 21:00 мск).

Прекращают работу салоны красоты и массажа. Школьники переходят на дистанционное обучение. Запрещены контактные виды спорта на любительском уровне. Беговые виды спорта разрешены в индивидуальном порядке.

Новые меры приняты в дополнение к уже действующему карантину, который вступил в силу в Австрии 3 ноября. В настоящее время в стране действует ограничение выхода жителей из дома на улицу с 20:00 по 06:00 (с 22:00 по 08:00 мск). Покидать квартиру в ночные часы можно только в пяти случаях: для похода на работу или учебу, пешую прогулку или пробежку, совершения покупок, помощи нуждающимся людям, в случае угрозы жизни. Закрыты рестораны, музеи, театры, фитнес-центры. Кроме того, в республике действует обязательный масочный режим в магазинах, общественных учреждениях и транспорте.

Ежесуточный прирост новых заразившихся коронавирусом в Австрии в ноябре установил абсолютный рекорд - более 9 тыс. человек. Новые меры принимаются, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения из-за чрезвычайного для страны роста числа инфицированных. В Австрии на 14 ноября новым коронавирусом заразились в общей сложности 198 291 человек, 119 415 из них выздоровели, 1 746 умерли.