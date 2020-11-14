Вице-спикер Лебедев будет требовать переноса чтения законопроекта о судебном изъятии детей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (фракция ЛДПР) заявил, что в понедельник на заседании Совета Думы будет требовать переноса первого чтения законопроекта о рассмотрении судом вопросов изъятия ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью. Свою позицию парламентарий обозначил в субботу на своей странице в Facebook.

"В понедельник на Совете Думы как член совета буду настаивать как минимум на переносе этого законопроекта, - сообщил Лебедев. - Где итоги широкого обсуждения в экспертном сообществе? Где публичная защита тезисов, где готовность к более четким и понятным формулировкам, исключающим любые злоупотребления и двойное толкование?".

"Поэтому в понедельник предложим другим фракциям и председателю Госдумы поддержать нашу инициативу - как минимум отложить рассмотрение законопроекта. Спешка неуместна", - добавил Лебедев. Он также выразил опасение, что предложенный порядок "можно превратить в кнут, в дубинку и открыто преследовать родителей, по поводам как явным, так и вымышленным, надуманным и изобретенным".

Законопроект был внесен в июле 2020 года главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Согласно действующим нормам Семейного кодекса РФ, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать его у родителей. Авторы предлагают передать вопрос изъятия ребенка из семьи при непосредственной угрозе его жизни или здоровью из компетенции органов опеки и попечительства в компетенцию суда, административный порядок изъятия сохраняется лишь для особых случаев, когда ребенку грозит неминуемая гибель.

Документ ранее был рекомендован к принятию в первом чтении комитетом по госстроительству и поддержан правительством.