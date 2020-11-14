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Пандемия COVID-19

Власти Ирана с 18 ноября вводят запрет на поездки по стране без теста на коронавирус

Кроме того, представитель Минздрава республики Киянуш Джаханпур сообщил о начале испытаний на людях разработанных в Иране вакцин от коронавируса

ТЕГЕРАН, 14 ноября. /ТАСС/. Иранские власти с 18 ноября вводят запрет на любого рода перевозки пассажиров по стране без предоставления ими результатов теста на коронавирус. Об этом сообщает в субботу агентство ISNA со ссылкой на письменное распоряжение заместителя министра здравоохранения страны Алирезы Раиси.

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"С 18 ноября запрещаются все перевозки воздушным, наземным или морским транспортом пассажиров, не предоставивших результаты теста на коронавирус", - приводит агентство текст распоряжения. Отмечается, что это решение принято по итогам очередного заседания национального штаба Ирана по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, представитель Минздрава республики Киянуш Джаханпур сообщил о начале испытаний на людях разработанных в Иране вакцин от коронавируса. "Начинается тестирование на людях как минимум двух иранских вакцин от коронавируса", - написал он в Twitter.

Ранее в субботу президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти страны введут особую систему ограничений, которая будет действовать до конца пандемии коронавируса. В свою очередь, представитель национального штаба по борьбе с коронавирусом Раиси отметил, что ограничения будут определяться согласно уровню заболеваемости, присвоенному тому или иному региону. Всего существует три уровня: красный, оранжевый и желтый.

В последнее время в Иране наблюдается рост числа инфицированных на фоне заявлений властей о начавшейся в стране в октябре третьей волне эпидемии. По данным на 14 ноября, общее число заразившихся в исламской республике достигло 749 525, выздоровели 552 747 человек, а количество летальных исходов составляет 41 034.

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