В США за сутки коронавирус выявили более чем у 180 тыс. человек впервые с начала пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Свыше 180 тыс. случаев заражения новым коронавирусом зафиксировали в США за сутки впервые с начала пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По его информации, в пятницу заражение коронавирусом было обнаружено у 184 514 человек на территории США, что стало для страны наивысшим показателем заболеваемости COVID-19 с начала пандемии. Наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация складывается в штатах Среднего Запада, в том числе в Огайо, Индиане, Айове, Небраске, а также в Северной и Южной Дакоте.

Предыдущий антирекорд был установлен днем ранее, когда за сутки заражение было выявлено у 154 576 человек.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, на протяжении последних 10 дней продолжает расти смертность от вызываемого новым коронавирусом заболевания - в пятницу от него скончались в США более 1,4 тыс. человек. Антирекорд по этому показателю был установлен в середине апреля, когда за сутки жертвами инфекции стали более 2,6 тыс. американцев.

По информации Университета Джонса Хопкинса, всего в США зафиксировали более 10,75 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 244 465 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.