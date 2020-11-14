В Минобороны РФ сообщили, что около 250 беженцев вернулись в свои дома в Степанакерте

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Около 250 беженцев смогли вернуться в свои дома в Степанакерте после развертывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"14 ноября 2020 года около 250 жителей Степанакерта вернулись в свои дома. Первые девять автобусов с беженцами прибыли в Степанакерт после развертывания российского миротворческого контингента и выставления наблюдательных постов", - сказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что военнослужащие РФ обеспечили безопасное продвижение автобусов через линию соприкосновения.

7 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября. Военные подразделения Азербайджана и Армении остаются на занимаемых позициях, а в регионе развернуты силы российских миротворцев.

Как сообщил ранее командующий миротворцами генерал-лейтенант Рустам Мурадов, на территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, российские военные не слышат ни одного выстрела, обстановка стабилизируется.