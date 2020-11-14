Во Франкфурте-на-Майне полиция применила водометы во время антикарантинной акции

БЕРЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Полиция ФРГ вынуждена была применить в субботу водометы для разгона противников антикарантинной демонстрации во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба правоохранительных органов города.

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Сотни демонстрантов, выступающих против ограничений общественной жизни, собрались в центре города. Среди них были и правые радикалы.

Представители левацких группировок организовали ответную акцию и перекрыли несколько улиц, чтобы не допустить продвижения антикарантинной манифестации.

Сотрудники правоохранительных органов приложили все силы, чтобы не допустить столкновений среди двух групп протестующих. Им пришлось применить водометы и дубинки против "левых". По данным полиции, имели место нападения на правоохранителей.

Участники антикарантинной демонстрации нарушали правила гигиены и социальной дистанции, многие не носили защитные маски. В этой связи полиция приняла решение завершить акцию и призвала людей разойтись, пригрозив в случае неповиновения применить водометы. Однако многие активисты продолжают оставаться в центре города и не расходятся.

"Требование покинуть площади Гётеплац и Ратенауплац не было выполнено. Пришлось применить водомет, чтобы расчистить площадь", - говорится в сообщении полиции.