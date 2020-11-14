{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Во Франкфурте-на-Майне полиция применила водометы во время антикарантинной акции

В центре города собрались сотни демонстрантов, среди которых были правые радикалы. Представители левацких группировок организовали ответную акцию и перекрыли несколько улиц, чтобы не допустить продвижения антикарантинной манифестации

БЕРЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Полиция ФРГ вынуждена была применить в субботу водометы для разгона противников антикарантинной демонстрации во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба правоохранительных органов города.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Сотни демонстрантов, выступающих против ограничений общественной жизни, собрались в центре города. Среди них были и правые радикалы.

Представители левацких группировок организовали ответную акцию и перекрыли несколько улиц, чтобы не допустить продвижения антикарантинной манифестации.

Сотрудники правоохранительных органов приложили все силы, чтобы не допустить столкновений среди двух групп протестующих. Им пришлось применить водометы и дубинки против "левых". По данным полиции, имели место нападения на правоохранителей.

Участники антикарантинной демонстрации нарушали правила гигиены и социальной дистанции, многие не носили защитные маски. В этой связи полиция приняла решение завершить акцию и призвала людей разойтись, пригрозив в случае неповиновения применить водометы. Однако многие активисты продолжают оставаться в центре города и не расходятся.

"Требование покинуть площади Гётеплац и Ратенауплац не было выполнено. Пришлось применить водомет, чтобы расчистить площадь", - говорится в сообщении полиции.

Теги
ГерманияПандемия COVID-19
Кризис в Белоруссии
СМИ: демонстранты в Минске почтили память погибшего Бондаренко
По данным портала Onliner, во дворе, где находится "Площадь перемен", появилось несколько палаток, группа демонстрантов обещает круглосуточно дежурить на этом месте
Читать полностью