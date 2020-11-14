СМИ: демонстранты в Минске почтили память погибшего Бондаренко

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Участники акции протеста в Минске почтили в субботу память 31-летнего оппозиционного активиста Романа Бондаренко. Об этом сообщает белорусский портал Onliner.

Портал опубликовал видеозапись, на котором видно, как участники демонстранты приносят цветы к импровизированному мемориалу, устроенному на месте потасовки, после которой умер Бондаренко. Во дворе, где находится известная среди участников протеста "Площадь перемен", появилось несколько палаток, группа демонстрантов обещает круглосуточно дежурить на этом месте. Onliner публикует еще одну видеозапись, сделанную вечером возле народного мемориала. На записи видно, как более ста демонстрантов поют популярный у сторонников белорусской оппозиции гимн "Магутны Боже" ("Боже Всемогущий" - прим. ТАСС).

В Красном костеле на площади Свободы в Минске в субботу вечером состоялась вечерняя месса, чтобы помолиться за Романа Бондаренко. Службу провел генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий. На службе присутствовали несколько сотен человек, сообщает портал tut.by. Правозащитная организация "Весна", не зарегистрированная белорусскими властями, не сообщает о задержании в субботу правоохранительными органами участников акций протеста.

11 ноября во двор дома на улице Червякова в Минске, где находится "Площадь перемен", приехали люди в гражданской одежде и стали снимать ленты с бело-красно-белой оппозиционной символикой. Между ними и Романом Бондаренко завязалась перепалка, мужчину с силой оттолкнули, он ударился головой, после чего его увезли. Позднее Бондаренко поступил в больницу из Центрального РУВД Минска с формулировкой, что "травмы получил во время драки". Вечером 12 ноября он умер.

Следственный комитет заявил, что выясняет обстоятельства инцидента. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу выразил соболезнования родным Романа Бондаренко и поручил провести объективное расследование.