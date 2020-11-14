В РПЦ заявили, что неприкосновенность святынь христиан является условием мира в Карабахе

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Неприкосновенность христианских святынь - непременное условие прекращения противостояния в Нагорном Карабахе, написал в субботу в своем Telegram-канале заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"Непременным условием прекращения противостояния в Нагорном Карабахе является неприкосновенность расположенных там христианских святынь. Слова президента России В. В. Путина - важнейший сигнал от державы, которая несет ключевую ответственность за мирное урегулирование в этом регионе", - написал он.

Путин в телефонном разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым подчеркнул важность обеспечения сохранности христианских храмов и монастырей в районах, которые в соответствии с трехсторонним заявлением по Нагорному Карабаху возвращаются Азербайджанской Республике, сообщила в субботу пресс-служба Кремля. Президент РФ также подчеркнул важность обеспечения нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь.

Пресс-служба президента Азербайджана сообщила, что Алиев заверил президента России в том, что христианские храмы в Нагорном Карабахе находятся под охраной.

9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Условия мира вызвали в Армении протесты оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Президент республики Армен Саркисян объявил о начале политических консультаций для обсуждения сложившейся ситуации. Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что Русская православная церковь надеется на возобновление переговоров между религиозными лидерами Армении и Азербайджана при посредничестве Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.